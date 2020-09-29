Nevşehir'de toz bulutu - Son Dakika

Nevşehir'de toz bulutu

Nevşehir'de toz bulutu Nevşehir'de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi.

Nevşehir'de toz bulutu NEVŞEHİR - Nevşehir'de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi. Nevşehir'de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi. Otomobillerin güçlükle hareket ettiği görülürken şehirde oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi. Nevşehir'de oluşan toz bulutu bir süre sonra yerine yağışa bıraktı.

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