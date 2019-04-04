Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafiğe Kayıtlı 119 Bin 626 Araç Bulunuyor

Nevşehir'de Trafiğe Kayıtlı 119 Bin 626 Araç Bulunuyor

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 119 bin 626 araç bulunuyor.

Nevşehir'de Trafiğe Kayıtlı 119 Bin 626 Araç Bulunuyor, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 119 bin 626 araç bulunuyor.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 119 bin 626 araç olduğu açıklanırken, Kırıkkale'de 69 bin 669, Aksaray'da 124 bin 461, Niğde'de 105 bin 804 ve Kırşehir'de ise 68 bin 254 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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