Alınan bilgiye göre, Gülşehir- Avanos yolunda aynı yönde seyir halinde olan 79 yaşındaki M.S. idaresindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yöndeki 50 HA 304 plakalı arka ışıklandırması kusurlu traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.S. olay yerinde yaşamını yitirirken 74 yaşındaki eşi G.S. ise ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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