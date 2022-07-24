Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

24.07.2022 22:57
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Nevşehir'de otomobilin ışıkları kusurlu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin ışıkları kusurlu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir- Avanos yolunda aynı yönde seyir halinde olan 79 yaşındaki M.S. idaresindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yöndeki 50 HA 304 plakalı arka ışıklandırması kusurlu traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.S. olay yerinde yaşamını yitirirken 74 yaşındaki eşi G.S. ise ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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