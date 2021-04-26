Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

M.A'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ticari araç sürücüsü S.Ö. ise hafif yaralı olarak Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı.

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi