Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Durdu Öcal'ın kullandığı 40 AAF 294 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Aylı köyü yolunda, Orhan Karacan idaresindeki 50 KE 942 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma Karacan, Gonca Yılmaz, Nurhan Bilen ve Elifnur Bilen, Kozaklı ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Orhan Karacan ile eşi Fatma Karacan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan Durdu Öcal'ın, Kozaklı'nın Çayiçi köyü muhtarı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Kozaklı, Nevşehir, Güncel
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