Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

59 dakika önce

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:15 Kaynak: AA
Kayseri, Nevşehir, Güncel
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