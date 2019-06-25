Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
34 dakika önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
'in Acıgöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aksaray
istikametinden Nevşehir'e gelmekte olan ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kaza sonrası olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılara ilk müdahalenin kaza yerinde yapılmasının ardından tedavileri yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR
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