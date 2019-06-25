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Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

34 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray istikametinden Nevşehir'e gelmekte olan ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kaza sonrası olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılara ilk müdahalenin kaza yerinde yapılmasının ardından tedavileri yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Aksaray, Acıgöl, Nevşehir, 3. Sayfa
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