Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

26 dakika önce

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.


Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç (78) yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kılıç'ın aracındaki Gülhan Bahar (64) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın güvenlik tedbiri alarak bir süre trafiğe kapattığı yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Öte yandan, kazada ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Nevşehir, Kozaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı
Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]