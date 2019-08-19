Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı
1 saat önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Nevşehir
'in Acıgöl
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:14
Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü