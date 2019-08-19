Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı
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Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Nevşehir, Acıgöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:14 
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