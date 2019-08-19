Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı
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Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl- Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:27 Kaynak: AA
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