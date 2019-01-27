Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

47 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Avanos istikametine gitmekte olan 40 AAD 82 plakalı otomobil ile Avanos'tan Nevşehir'e gitmekte olan 50 SP 710 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Demet Ünsal ve Kadir Özköroğlu isimli çocuk ile birlikte otobüste bulunan isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Avanos, Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada! Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu

Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi Kırgız Bakıcının Sır İntiharı! Külotlu Çorap ile Canına Kıydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:11:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]