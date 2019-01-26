Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

1 saat önce

Nevşehir'de trafik kazası: 8 yaralıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 8 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Kareseki Mahallesi Aktepe Caddesinde 38 GA 375 plakalı otomobil ile 50 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Aktepe, Avanos, Nevşehir, 3. Sayfa
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