Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Nevşehir ve Ürgüp 'ten sevk edilen jandarma ekiplerinin, tarafları ayırmasının ardından depoya gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol da işçilerle görüştü.

Sürücüler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bazı işçiler de kavgaya girdi.

Husumetlisi ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari, teslim olmak yerine kendi canına kıydı