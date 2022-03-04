Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

04.03.2022 15:59
Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de 5 trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı ve Suvermez köylerindeki 5 trafodan bakır kablo çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.S, M.E. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

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Derinkuyu, Nevşehir, Suvermez, Çakıllı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de trafolardan kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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