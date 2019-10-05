Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Nevşehir'ün Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Nevşehir'ün Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.


Kaza, Ürgüp ilçesine bağlı Ulaş köyü ile Aksalur Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki elmaları toplamak için eşi ve çocukları ile birlikte traktörle yola çıkan 73 yaşındaki Celil Kebapçı yönetimindeki traktör, dere yatağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Celil Kebapçı, hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Olay yerinin engebeli olması sebebiyle ekipler ulaşmakta zorluk çekti. Celil Kebapçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu
Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de traktör devrildi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]