Tur midibüsü otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Nevşehir'de tur midibüsünün otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'dan kayak için Erciyes Dağı'na gidenleri taşıyan Bayram K. idaresindeki 60 S 0478 plakalı midibüs, İtfaiye kavşağında Serdar S'nin kullandığı 06 ZTT 10 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde bulunan Ayşe S. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü Serdar S. ile aynı araçtaki Abdulbaki S. ve Abdussamet S, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazanın İtfaiye Müdürlüğünün önünde otobüsten inen Ayşe S'nin yakınlarının bulunduğu otomobile bindiği sırada meydana geldiği öğrenildi.