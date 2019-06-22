Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı (1)
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Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı (1)

17 dakika önce

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı (1), System.String[]
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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