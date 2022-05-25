"Türk Mutfağı Haftası"nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası"nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi

25.05.2022 15:11

Nevşehir'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fırında sütlaç ve demirhindi şerbeti ikramı yapıldı.

Nevşehir'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fırında sütlaç ve demirhindi şerbeti ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki Nejdet Ersan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara fırında sütlaç ve demirhindi şerbeti dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç, gazetecilere, hafta dolayısıyla il genelinde çeşitli etkinlik alanlarından ikramda bulunduklarını belirtti.

Türk mutfağının içerik ve lezzet yönünden zengin olduğunu dile getiren Dirikoç, "Hafta dolayısıyla düzenlenen programlara biz de katkı sunuyoruz. Bugün fırında sütlacın yanı sıra içinde karanfil, bal, zencefil, tarçın ve çeşitli baharatların olduğu demirhindi şerbeti ikram ediyoruz." dedi.

Etkinlikler kapsamında yarın da Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerinden Uçhisar Kalesi önünde yerli ve yabancı turistlere çeşitli yöresel yemekler ikram edilecek.

Türk Mutfağı Haftası nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi
Türk Mutfağı Haftası nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara sütlaç ve şerbet ikram edildi - Son Dakika


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