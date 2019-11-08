Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de, "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansı
Son Dakika Güncel Nevşehir'de, 'Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi' konferansı

Nevşehir'de, "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansı

6 saat önce

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

Nevşehir'de,

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından " Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.


Üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'ndaki programa konuşmacı olarak Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldı.


Ağar, Türkiye'nin, kendi içinde bazı yapısal bozukluklarla karşı karşıya olduğunu, küresel güçlerin de bu durumdan faydalanmak istediğini belirtti.


Ağar, "Birileri püskürttükleri ateşlerle bizim ülkemiz üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyor. Böyle olunca da geriye mücadeleden başka bir şey kalmıyor. Bu aşamada öncelikle mücadelenizi akıl eksenli ortaya koymak ve kendi içinizdeki yapısal bozuklukları tespit edip, o yapısal bozuklukları gidererek yapmak zorundasınız çünkü temel sorun buradan kaynaklanıyor." dedi.


Değer ve kavramlara sahip çıkılarak, bilgi ve bilinç üreterek tüm sorunların bertaraf edilebileceğini vurgulayan Ağar, "Sorunlarımızı bertaraf edecek, kötü durumu tersine çevirebilecek olan saygıdeğer gençlerimizdir." diye konuştu.


Konferansın ardından Ağar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.

Siyaset, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de, "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]