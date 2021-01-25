Nevşehir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı, çok sayıda makaron, sigara fitresi, sahte bandrol ve tütün ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla kente kaçak tütün ve makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Polis uygulama noktasında durdurulan V.T. idaresindeki araçta, 87 kilogram tütün, 70 bin boş makaron, 20 bin sigara fitresi, 63 bin sigara sarma kağıdı ile 522 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Araç sürücüsü V.T. ile beraberindeki Ü.Ö, gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.