Nevşehir'de üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de ev ve iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis üç şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesinde bisiklet hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma yapan polis, yürütülen teknik ve istihbarı çalışmanın ardından hırsızlık şüphelilerinin kimliğini belirledi.

Şüpheli M.S. ve M.Ş.Ü, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kent merkezindeki bir iş yerinden ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.