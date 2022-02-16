Nevşehir'de üç hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Çat beldesinde bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çat beldesindeki bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İkamette ve çevrede araştırma yapan ekipler, olayın faillerinin E.N, A.E. ve E.E. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.N. ve A.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.