Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

21.03.2022 11:00
Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı köylerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akköy, Boyalı ve Karacaören köylerindeki evlerde hırsızlık yapıldığına dair farklı dönemlerde şikayet alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin İ.T. ve Y.Ö. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.T. tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karacaören, Hisarcık, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de üç köyde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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