Nevşehir'de uçak kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Hava Limanı'nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği bir uçağın pistten çıkması sonucu oluşan kaza yangına neden oldu, ilk müdahaleyi hava limanında görevli ekipler yaptı.

Haber verilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken, kısa sürede söndürülen yangının ardından ekipler, temsili yaralıları kurtardı.