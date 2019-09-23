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Nevşehir'de "uçurtma şenliği" düzenlendi

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı'nda "uçurtma şenliği" düzenlendi.

Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı'nda "uçurtma şenliği" düzenlendi.


Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.


Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlikte konuşma yapan Arı, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, benzer programların ileri ki süreçte de düzenleneceğini belirtti.


Arı, "Bu kadar yoğun bir katılımın olması bizim de heyecanımızı, şevkimizi arttırdı. Bunların hepsi sadece bir başlangıç. İnşallah bu şehri hem fiziksel ve kültürel anlamda hem de sosyal ve sportif yönden Türkiye'nin gözde şehri haline getireceğiz. Vatandaşlarımızla bir arada olacağımız etkinliklerin sayısını artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.


Arı konuşmasının ardından hafta dolayısıyla düzenlenen Mahalleler Arası Gençler Basketbol ve Futbol ile Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini takdim etti.

Rasim Arı, Nevşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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