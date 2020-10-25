Nevşehir'de uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Futbol Sahasında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda Nevşehirli bir araya geldi.

Belediye ekiplerince ücretsiz uçurtma dağıtımının yapıldığı alanda katılımcılar doyasıya eğlendi.

Programda konuşma yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Nevşehir'i, Türkiye'nin gözde kentlerinden biri haline getirebilmek için çalıştıklarını kaydeden Arı, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek güzel bir hafta sonunu vatandaşlarımız ile geçiriyoruz. Kısa sürede tüm Türkiye'de adından söz ettirmeyi başaran Nevşehir her alanda marka bir kent haline geliyor." dedi.

Başkan Arı ve eşi Melek Arı, etkinliğe katılanlara, içinde maske, dezenfektan ve tohumlu kalem bulunan hediye setlerini dağıttı.