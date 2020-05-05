Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Araçların caddelere duraklayıp park edilmemesi için yol kenarlarına bariyerler yerleştirildi.

Yaklaşık bir ay sonra açılan caddelerde, zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.

Yine 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Atatürk Caddesi de kısmen açıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 4 Nisan'da araç trafiğine kapatılan Lale Caddesi'nde yeniden araç geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Nevşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ay önce ulaşıma kapatılan caddeler, yeniden trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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