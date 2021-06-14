Nevşehir'de Ülkü Ocaklarından CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan'ın açıklamasına tepki - Son Dakika

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın Nevşehir'in Ortahisar beldesine üç hilalli bayrak asılmasına yönelik açıklamasını kınadı.

Türker, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un fethinin 568. yılında, Ortahisar Belediyesi tarafından beldedeki bir alana asılan Osmanlı devleti ile sembolleşmiş yeşil zemin üzerinde üç hilalin bulunduğu bayrağın, Sarıaslan tarafından "bez parçası" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu bayrağın Türk milletinin atalarının kullandığı şanlı bir değer olduğunu vurgulayan Türker, şunları kaydetti:

"Türk'ün bayrağı tektir ve dünyada kimse yanına bir bayrağı daha denk tutamaz. Lakin nasıl ki bir Karabağ olayında her yanı Azerbaycan bayrakları ile donatıyorsak, Doğu Türkistan yürüyüşünde gök bayrakları taşıyorsak, geçmişi yad etmek için yapılan bir programda bugün sembolleşmiş ve atalarımızın elinde yiğitçe dalgalanmış bir sancağı kullanmak da o kadar normaldir."

Türker, "Sembolleşmiş bir figür dahi olsa, Kayı simgesi ya da Dodurga sancağı dahi olsa buna 'bez parçası' ibaresini kullanmak gafletten ibarettir." ifadesini kullandı.

CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'den dün akşam kendisini arayanların, "bir haftadır Ortahisar Kalesi'nde Türk bayrağı yerine bu bez parçası duruyor ve şimdiye kadar hiçbir yetkili, görevli müdahale etmedi" dediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli, şanlı bayrağı yerine bu bez parçasının bir hafta orada durmasına kimler müsaade etti." diye sormuştu.