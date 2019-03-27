Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uluslararası Bor Sempozyumu Düzenlenecek

Nevşehir'de Uluslararası Bor Sempozyumu Düzenlenecek

1 saat önce

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin iş birliği ile 17-19 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) düzenlenecek.

Nevşehir'de Uluslararası Bor Sempozyumu Düzenlenecek, System.String[]
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin iş birliği ile 17-19 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) düzenlenecek.

BOREN'den yapılan açıklamada, sempozyuma bor konusunda uzman 35 yerli ve yabancı konuşmacının katılacağı belirtildi.

Sempozyumun 10 yıl sonra yeniden düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.boron2019.com internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Bora dayalı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla borun genel ve stratejik kullanım alanlarının değerlendirileceği sempozyumda, bor endüstrisinde gelinen nihai durum ve gelecek projeksiyonları ele alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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