Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Umre ve Altın Ödüllü İlmihal Yarışması

Nevşehir'de Umre ve Altın Ödüllü İlmihal Yarışması

39 dakika önce

Nevşehir'de lise öğrencilerine yönelik umre, altın ve Çanakkale ziyareti ödüllü "İslam İlmihali Yarışması" yapıldı.

Nevşehir'de Umre ve Altın Ödüllü İlmihal Yarışması, System.String[]
Nevşehir'de lise öğrencilerine yönelik umre, altın ve Çanakkale ziyareti ödüllü "İslam İlmihali Yarışması" yapıldı.


Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilerek, Nevşehir Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve çeşitli kurumlarla imzalanan protokol ile desteklenen yarışma Nevşehir Lisesi'nde gerçekleştirildi.


Sınav koordinatörü Mustafa Gençtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise 9. sınıflar arasında yapılan yarışmaya il genelinden bin 100 öğrencinin başvurduğunu, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.


Gençtük, şunları kaydetti:


"Gençlerimizin yüce dinimiz İslam'la ilgili bilgilerini pekiştirmeleri varsa eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yarışma düzenledik. Temel Dini Bilgiler kitabından sorumlu oldular ve İslami konularda soruların yöneltildiği sınava katıldılar. Sınavda, kız ve erkek kategorisinde ilk iki dereceyi elde eden öğrencilerimize umre ziyareti, üçüncülere tam, dördüncülere ise yarım altın ödülü takdim edeceğiz. İlk 40 dereceye giren kız ve erkek kategorisindeki 80 öğrencimiz de Çanakkale'ye götüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Çanakkale, Nevşehir, Güncel
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