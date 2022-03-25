Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı - Son Dakika
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Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı

25.03.2022 16:14
Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sokaktaki belediyeye ait bankı evlerine götüren üniversite öğrencileri, yapılan eşya yardımının ardından bankı yerine bıraktı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sokaktaki belediyeye ait bankı evlerine götüren üniversite öğrencileri, yapılan eşya yardımının ardından bankı yerine bıraktı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencileri Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, ilçeye Sarıyer Belediyesince hibe edilen ve vatandaşların dinlenmesi için çeşitli noktalara yerleştirilen bir bankı evlerine götürdü.

Konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, hayırseverlerin desteği ile temin edilen gıda paketi ve 2 çalışma koltuğunu evlerinde ziyaret ettiği öğrencilere teslim etti.

Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekici'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bankı kış aylarında kullanılmayacağı düşüncesiyle aldıklarını anlatan Tütüncü, "Arkadaşlarla eve geliyorduk, binamızın önünde bank gördük. Evimizde de oturacak koltuğumuz olmadığı için alıp eve getirdik. Sosyal medya paylaşımının ardından Sarıyer Belediyesi bankı istedi. Biz de bankı geri yerine koyduk. Yardım etmek için arayanlar oldu ama Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti dışında kimse yardım getirmedi." dedi.

Aynı evi paylaşan öğrencilerden Recep Salih Avcı da bankı alırken art niyet taşımadıklarını belirterek "Devletimizin malına en ufak bir zarar vermediğimiz halde çoğu insan bize hırsız damgası vurdu. Bu hem bizi hem de ailemizi çok üzen bir durum. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bankı aldığımız yere, en ufak bir zarar vermeden, tertemiz bıraktık. Herhangi bir sıkıntı yok bankta. Koltukları getirenlere ve aracı olanlara da çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

NGC Başkanı Bayram Ekici ise öğrencilerin çeşitli ev eşyalarına ihtiyaçlarını olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

" Türkiye'nin dört bir tarafına giden ve yurt bulamayan öğrenciler kiraladıkları evlerde kalıyor. Bu arkadaşlarımız da onlardan. Biz arkadaşlarımızı ziyaret ettik, gördük, burada birçok eksikliğin olduğunu fark ettik. Getirdiğimiz malzemeler bile yetersiz kalacak. Oturma gruplarına, yatağa, yorgana, beyaz eşyaya ihtiyaçları var. Bir evin ihtiyacı olan her şeye ihtiyaç var. Bu gençleri kendi çocuğunuz gibi düşünün. Biz hayırseverlere ulaştık. Sağ olsunlar onlar da destek oldular. Bizler de getirdik arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu öğrencilerimiz ileride başarılı bir şekilde karşımıza çıkacaklar. O yüzden kendi çocuğumuzdan ayırt etmeden yardım etmemiz lazım."

Öğrenciler aldıkları yere bıraktıkları bankla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı
Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı
Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı
Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı

YORUMLAR
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Sahte plaka KGS'ye takıldı Sahte plaka KGS'ye takıldı Öğrenciler ile belediye arasında gündem olan bank yerine kondu Öğrenciler ile belediye arasında gündem olan bank yerine kondu

Hacıbektaş, Üniversite, Nevşehir, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı - Son Dakika


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