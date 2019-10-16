Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış

Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış

1 saat önce

Nevşehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza çarpıp kaçan kişinin polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında Burhan E.'nin babası Mustafa E. olduğu ortaya çıktı.

Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış, System.String[]

Nevşehir'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza çarpıp kaçan kişinin polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında Burhan E.'nin babası Mustafa E. olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Mustafa E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Nevşehir'de geçtiğimiz gün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yasemin E., 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında 06 DR 8304 plakalı otomobili Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulurken polis ekipleri tarafından bağ evinde bulunan Burhan E., Mustafa E. ve eşi yakalanarak gözaltına alındı. Burada Mustafa E. otomobili oğlu Burhan E.'nin sürdüğünü ifade etmesinin ardından polis ekipleri baba Mustafa E. ve eşini serbest bıraktı, Burhan E.'nin işlemleri devam etti.


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözaltında bulunan Burhan E.'nin çelişkili ifadeler vermesinin ardından il genelinde bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Polis titiz bir çalışma yaparak kazayı yapanın Burhan E.'nin değil baba Mustafa E.'nin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan Mustafa E. emniyetteki ifadesinde otomobili kendisinin kullandığını itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Mustafa E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Avanos, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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