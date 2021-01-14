Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl 55 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl 55 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de geçen yıl, polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 55 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Nevşehir'de geçen yıl, polisin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 55 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların detaylarına yer verildi. Yıl boyunca sürdürülen çalışma kapsamında yakalan 875 şüpheliden 738'ine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 137'sine ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada, 55 şüphelinin mahkemece tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, il genelinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 1092 uyuşturucu hap, 6 kilo 317 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, 178 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yarayan çok sayıda suç aletinin ele geçirildiği, mücadelenin 2021 yılında da kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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