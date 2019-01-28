Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

1 saat önce

Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama, System.String[]
Nevşehir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.


Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonda, 22,16 gram metamfetamin, 9,7 gram esrar, 16,82 afyon maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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