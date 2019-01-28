Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Nevşehir
'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 22,16 gram metamfetamin, 9,7 gram esrar, 16,82 afyon maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.