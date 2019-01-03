Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu G.S'nin üst aramasında, 4 gram afyon sakızı ele geçirdi.



Avanos ve Ürgüp ilçelerinden de şüphe üzerine durdurularak arama yapılan iki ayrı araçta, uyuşturucu kullanma aparatları, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca ve 3 mermi bulundu, H.K, R.T. ve M.Y. gözaltına alındı.





"Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, R.T. ve M.Y. denetimli serbestlik, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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