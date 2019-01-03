Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

10 dakika önce

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu G.S'nin üst aramasında, 4 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Avanos ve Ürgüp ilçelerinden de şüphe üzerine durdurularak arama yapılan iki ayrı araçta, uyuşturucu kullanma aparatları, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca ve 3 mermi bulundu, H.K, R.T. ve M.Y. gözaltına alındı.


"Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, R.T. ve M.Y. denetimli serbestlik, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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