Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
10 dakika önce
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu G.S'nin üst aramasında, 4 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Avanos ve Ürgüp ilçelerinden de şüphe üzerine durdurularak arama yapılan iki ayrı araçta, uyuşturucu kullanma aparatları, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca ve 3 mermi bulundu, H.K, R.T. ve M.Y. gözaltına alındı.
"Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan, R.T. ve M.Y. denetimli serbestlik, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:17 Kaynak: AA
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