Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
7 dakika önce
Nevşehir'de, polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Nevşehir
'de, polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avanos
ilçesinde, şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 8 gram eroin, 8 gram metamfetamin ile sustalı bıçak ele geçirildi.
Araçta bulunan H.K. ve A.M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M.K. tutuklandı, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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