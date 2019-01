Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Avanos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y, O.G, A.S, İ.A. ve H.C. gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında 18 kişi de "uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan yakalandı.



Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 5 av tüfeği fişeği, 19 mermisi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 770 lira, 7 gram esrar ve 9,33 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, O.G, İ.A, H.C. ve A.S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Diğer 18 şüpheliye ise yasal işlem yapıldı.

