Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Nevşehir'de, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Ürgüp ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Ürgüp ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.


Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda, Ö.B, R.Ç, İ.Y, C.Ç, Ö.E, H.Ö. ve U.E. gözaltına alındı.


Şahısların üst, araç ve ikametlerindeki aramalarda yaklaşık 4 gram metamfetamin, bir miktar ise skunk adı verilen uyuşturucu madde ile esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B. tutuklanırken, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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