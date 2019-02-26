Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.İ. ve M.T'nin araçla kente uyuşturucu madde getirecekleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.


Acıgöl ilçesi girişinde gerekli tedbirleri alan polis, söz konusu şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.


Zanlıların üstlerinde ve araçta yapılan aramada, 4 ayrı paket şeklinde hazırlanmış toplamda 48 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.İ. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:36 Kaynak: AA

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