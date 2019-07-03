Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin bulunduğu 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğin de kullandığı operasyonda, Ş.A. (18), E.K. (18), U.İ. (28), B.D. (26) ve Ş.A. (30) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ, B.D. ve Ş.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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