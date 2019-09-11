Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.


Polis, Afgan uyruklu G.M.M'nin Osmanlı Caddesi'nde elinden kesici aletle yaralanmış, yerde yatar vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınan G.M.M, ikametinde bulunduğu sırada tanımadığı kişilerin kendisine uyuşturucu madde satmak istediğini, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında arbede yaşandığını, saldırganların evinde bulunan 10 bin lirayı alarak kaçtıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan G.M.M'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Afgan uyruklu M.T, S.T. ve A.Ö'nün adresleri tespit edildi.


Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık duyurdu: Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü
Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]