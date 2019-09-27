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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülşehir yolu Mezbahane Kavşağı mevkisinde, M.K. (20) idaresindeki plakası olmayan otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, beş çuvalda yaş ve kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin ifadesinde, Avanos-Gülşehir yolunda kendilerine ait mısır ekili arazide Hint keneviri olduğunu söyledi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin arazide ve çiftlik evinde yaptığı aramada, 25 kilo 870 gram kubar esrar, 21 kilo 565 gram Hint keneviri ele geçirildi.

M.K'nin babası M.K. (46) ile annesi D.K. (41) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, oğlu ve eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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