Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

15 dakika önce

Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Nevşehir kara yolunda bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.


Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki, M.U. (20), G.S. (22) ve M.Y. (33) gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında otomobilden atıldığı tespit edilen poşette, 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü
Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış Türkiye'de 60 mağazası bulunan optik firmasına sahte mal operasyonu Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 18:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]