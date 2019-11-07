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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yapan polis, Cevher Dudayev Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki U.T'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüphelinin ikametine operasyon gerçekleştiren ekipler, buradaki aramada 55 ayrı parça halinde 782 gram esrar, yaklaşık 100 adet kenevir tohumu, tüfek ve hassas terazi ele geçirdi.


Gözaltına alınan U.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


U.T. çıkarıldığı mahkemece, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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