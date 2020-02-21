Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D.S.M. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

S.M.G'nin uyuşturucu maddeyi aldığını iddia ettiği A.D.S.M. de gözaltına alındı.

Nevşehir 'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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