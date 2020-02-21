Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Nevşehir'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Nevşehir'de bir kişi uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri S.M.G'nin çantasını aradı.

Aramada çantasından yaklaşık 14 gram esrar maddesi ile 25 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.


S.M.G'nin uyuşturucu maddeyi aldığını iddia ettiği A.D.S.M. de gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D.S.M. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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