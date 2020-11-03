Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araçlarında uyuşturucu madde ele bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.T. ve M.Ö'yü takibe alan polis, bu kişilerin kullandığı aracı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kent merkezinde durdurdu.

Yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş, çeşitli miktarlarda bonzai, eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.