Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen zanlılardan E.E. tutuklandı, F.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karasoku Mahallesi'nde ise devriye görevindeki polis ekibi, durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu F.Z'nin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirdi.

Derinkuyu ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, sigara şeklinde sarılmış esrar bulan ekipler, sürücü E.E. hakkında "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna" muhalefet suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ile mücadele" çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

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