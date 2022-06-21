Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

21.06.2022 16:09
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı çalışmalarda; toplam 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı çalışmalarda; toplam 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından meydana gelen 25 olayda 33 şahsa adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda 3,12 gram kubar esrar, 2,0 gram eroin, 17,49 gram metamfetamin, 5,34 gram plaka esrar ve 1 adet sentetik ecza (Lyrica) hap maddeleri ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından meydana gelen 4 olayda ise 6 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda 60,05 gram metamfetamin, 19,96 gram kubar esrar, 8,71 gram plaka esrar ve 5 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haklarında 'uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' ile 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçu ile işlem yapılan toplam 39 şahıstan 2' si tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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