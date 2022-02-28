Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

28.02.2022 15:57
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 17 şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 17 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu maddeye karşı sokak çalışmalarında son bir hafta içerisinde 12 farklı olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda 17 şahıs gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 0,95 gr. kubar esrar, 4,47 gr. plaka esrar, 4,91 gr. eroin ve 6,99 gr. metamfetamin maddesi bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 17 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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