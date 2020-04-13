Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde yürütülen istihbari çalışma neticesi çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan 8'i adli işlem yapıldıktan sonra 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.